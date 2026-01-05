In Hamburg ist die Feuerwehr seit dem Wochenende aufgrund des starken Schneefalls im Dauereinsatz. Es gilt vor allem, Menschen und Gebäude zu schützen und dafür müssen Äste und Bäume gefällt werden. Auch die Stadtreinigung hat alle Hände voll zu tun, um Straßen und Gehwege frei zu räumen.