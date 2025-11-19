Die Wintersaison im Harz steht in den Startlöchern, der erste Schnee ist gefallen – und bleibt teilweise liegen. Attraktionen wie zum Beispiel die Wurmbergseilbahn in Braunlage (Niedersachsen) müssen noch einmal fit gemacht werden, damit für den Ansturm der Wintertourist:innen alles rechtzeitig fertig ist.