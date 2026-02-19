In Schleswig-Holstein mästen derzeit mehr als 400 Schweinehalter:innen ihre Tiere – doch nach der Schließung des großen Schlachthofs im brandenburgischen Perleberg fehlen nun ausreichend Schlachtkapazitäten. Die Folge: Tiertransporte müssen deutlich längere Strecken zurücklegen. Für die Betriebe bedeutet das nicht nur höhere Kosten, sondern auch zusätzlichen organisatorischen Aufwand. Die Perspektiven für Landwirt:innen, die konventionelle Schweinehaltung betreiben, sind derzeit nur wenig rosig.