Der Wechsel zwischen Frost und Tauwetter hat Bremens Straßen stark zugesetzt. Täglich gehen zahlreiche Meldungen über neue Schlaglöcher ein. Täglich werden so viele neue Schlaglöcher gemeldet, dass die Stadt mit dem Ausbessern kaum hinterher kommt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
96-Pokalheld Jörg Sievers will Bürgermeister werden20.02.2026 08:04 Uhr
Der frühere Fußball-Torwart Jörg Sievers wechselt mit 60 Jahren in die Politik. Der Pokalheld von Hannover 96 wird für die CDU bei der Bürgermeister-Wahl in Springe kandidieren,...
„Steadfast Dart 26“: Niedersachsen im Fokus der großen NATO-Übung19.02.2026 17:50 Uhr
„Steadfast Dart 26“ – zu Deutsch „Standhafter Pfeil“ – ist eine umfassende NATO-Übung, an der europaweit rund 10.000 Soldat:innen aus 13 Mitgliedsstaaten teilnehmen. Etwa 7.300 von ihnen...
NATO probt Verteidigungsfall: Bodentruppen trainieren auf dem Truppenübungsplatz Bergen19.02.2026 17:11 Uhr
Die NATO-Übung „Steadfast Dart 2026“ („Standhafter Pfeil“) läuft derzeit in Deutschland. Über 7000 Soldat:innen beteiligen sich an dem Großmanöver in Deutschland und trainieren unterschiedliche Einsatzszenarien. Am Mittwoch...
Vogelgrippe H5N1 im Weltvogelpark Walsrode nachgewiesen19.02.2026 17:06 Uhr
Im Weltvogelpark Walsrode (Niedersachsen) wurde der Vogelgrippe-Erreger H5N1 festgestellt. Zunächst war das Virus bei fünf plötzlich gestorbenen Enten und Gänsen in einer separaten Meeresvögel-Voliere nachgewiesen worden. Vermutlich...
Siegerentwurf für Neugestaltung der Hamburger Hafenkante vorgestellt19.02.2026 16:41 Uhr
Die Hamburger Hafenkante, die Strecke zwischen den Landungsbrücken und dem Fischmarkt, wirkt derzeit wenig einladend. Dabei bietet ihre Lage direkt an der Elbe enormes Potenzial. Dieses soll...
Fachkräftemangel in Schleswig-Holstein spitzt sich zu19.02.2026 15:25 Uhr
Der Fachkräftemangel im Norden wird immer dramatischer. Laut der Industrie- und Handelskammer (IHK) Kiel wird sich die Zahl der unbesetzten Stellen im Verkauf bis 2035 etwa verdoppeln....