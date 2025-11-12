Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Eine Studie der Humboldt-Universität Berlin zeigt, dass die Deutschen zu den Weltmeister:innen im Fluchen gehören. SAT.1 REGIONAL-Reporter Olli Vollmering hat sich in Celle (Niedersachsen) umgehört, worüber sich die Menschen ärgern und welche Schimpfwörter zu ihrem Standard-Repertoire gehören.

