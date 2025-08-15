Innerhalb von Sekunden ist eine mehr als 100 Jahre alte Scheune in Hankensbüttel im Landkreis Gifhorn (Niedersachsen) am Donnerstag eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Wie es für die Anwohner:innen weitergeht, ist derzeit noch unklar. Alle Wohnungen sind unbewohnbar.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Prozess gegen Christina Block in Hamburg fortgesetzt15.08.2025 10:58 Uhr
Der Prozess gegen die Hamburger Unternehmerin Christina Block (52) ist mit der Vernehmung der Angeklagten am heutigen Freitag am Landgericht Hamburg fortgesetzt worden. Der Frau wird vorgeworfen,...
Super-Recognizer: Zivilfahnder erkennt Taschendieb acht Monate nach Tat in Hamburg wieder15.08.2025 09:16 Uhr
Acht Monate nach einem Taschendiebstahl am Hamburger S-Bahnhof Hammerbrook hat ein sogenannter Super-Recognizer der Bundespolizei den Tatverdächtigen wiedererkannt. Der Zivilfahnder mit einem besonders guten Gedächtnis für Gesichter...
22-Jährige will in Wohnung klettern und stürzt von Hausfassade in die Tiefe – verletzt15.08.2025 09:06 Uhr
Eine 22 Jahre alte Frau ist in Hamburg-Hammerbrook beim Versuch, in ihre Wohnung zu klettern, mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich...
Gelenkbus kracht in Mehrfamilienhaus in Lübeck – zehn Verletzte14.08.2025 16:37 Uhr
In Lübeck (Schleswig-Holstein) ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. 10 Menschen wurden dabei verletzt. Ein Gelenkbus ist aus bislang ungeklärter Ursache frontal gegen ein Mehrfamilienhaus...
Krimitour durch Hannover: True Crime an originalen Tatorten14.08.2025 13:40 Uhr
Die Nähe zur Realität übt eine große Faszination aus. „True Crime“ ist bei den Menschen sehr beliebt. In Hannover (Niedersachsen) werden solche Kriminalfälle an deren Original-Tatorten erlebbar...
Nach Ocean Race-Unfall in Kiel: Beschädigte Yachten wieder startklar14.08.2025 13:18 Uhr
Die beiden beschädigten Ocean Race-Yachten „Holcim PRB“ und „Allagrande Mapei Racing“ sind wieder startklar. Nach dem Crash der Boote kurz hinter der Startlinie des Ocean Race Europe...