Motorrad bei Unfall Bergedorf in Hafenbecken geschleudert

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Stadtteil Bergedorf sind bei einem Unfall am Zollenspieker Hauptdeich drei Menschen verletzt worden. Zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Beamten gehen davon aus, dass ein Autofahrer im Zufahrtsbereich des Hauptdeichs das Gas- und Bremspedal verwechselte und deshalb mit seinem Wagen auf ein Motorrad auffuhr. Dieses wurde mitsamt des Fahrers oder der Fahrerin in das Hafenbecken geschleudert.