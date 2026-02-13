Wenn in Bremen jeweils 100 Kapitäne, Schaffer aus der Kaufmannschaft und Größen aus Politik und Wirtschaft zusammenkommen, dann ist zum Schaffermahl geladen worden. Zum 482. Mal findet die traditionsreiche Veranstaltung am heutigen Freitag statt. Unter den Gästen in diesem Jahr: Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Vincent Clerc, Chef der Maersk-Reederei.