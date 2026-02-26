Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) gelten als Ewigkeitschemikalien. In einem Trinkwasserbrunnen in Hohn im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein) sind sie nun nachgewiesen worden – und zwar oberhalb der gesetzlichen Grenzwerte. Die Ursache scheint Löschschaum zu sein, der auf dem benachbarten Militärflugplatz eingesetzt wurde.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video02:12 Min.

FC St. Pauli vor schwerer Auswärtsaufgabe gegen Hoffenheim

26.02.2026 17:34 Uhr

Am Samstag muss der FC St. Pauli zum Tabellendritten, der TSG Hoffenheim. Auswärts haben die Kiezkicker in dieser Saison erst fünf Punkte geholt und bereits neun Spiele...

Video02:36 Min.

Ausstellung „Lace is More“: Künstler macht Korallenriffs aus Klöppelspitze

26.02.2026 17:10 Uhr

Klöppelspitze und Korallen haben auf den ersten Blick nicht sonderlich viel miteinander zu tun. Bei der Sonderausstellung „Lace is More“ (also „Spitze ist mehr“), die am kommenden...

Video02:35 Min.

Kahlschlag für den Deichschutz: Zahlreiche Bäume an der Eider sollen weg

26.02.2026 16:33 Uhr

Den Bäumen an der Eider droht auf 50 Kilometern entlang des Flusses ein Kahlschlag, denn viele der Pappeln stehen dort direkt am Deich und destabilisieren ihn mit...

Video02:26 Min.

Strandkörbe auf Langeoog werden für Saisonstart flott gemacht

26.02.2026 16:04 Uhr

Der Saisonstart auf den ostfriesischen Inseln rückt näher. Ab Ostern wird auf Langeoog (Niedersachsen) mit einem Ansturm von Besucher:innen gerechnet. Viele Gäste freuen sich schon darauf, einen...

Video02:27 Min.

Nachwuchs bei Schimpansen und Dianameerkatzen im Zoo Osnabrück

26.02.2026 14:52 Uhr

Sowohl bei den Schimpansen als auch bei den Dianameerkatzen im Zoo Osnabrück wurde Ende Januar Nachwuchs geboren. Während das Team des Zoos auf die Ankünfte vorbereitet war,...

Video02:40 Min.

Drei Jahre Baustelle an Halskestraße belastet Gewerbe in Hamburg

26.02.2026 12:35 Uhr

In Hamburg wird die Halskestraße seit fast drei Jahren umgebaut. Der Zustand belastet nicht nur Anwohner:innen, sondern vor allem die ansässigen Gewerbetreibenden. Besonders betroffen ist der italienische...

Zur Startseite