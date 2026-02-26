PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) gelten als Ewigkeitschemikalien. In einem Trinkwasserbrunnen in Hohn im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein) sind sie nun nachgewiesen worden – und zwar oberhalb der gesetzlichen Grenzwerte. Die Ursache scheint Löschschaum zu sein, der auf dem benachbarten Militärflugplatz eingesetzt wurde.