Die Mühlentorbrücke in Lübeck (Schleswig-Holstein) muss saniert werden. Rost, Risse und abgeplatzter Beton sind sichtbar, die Statik ist schlechter als erwartet, zeigt eine Sonderprüfung. Die Brücke wurde für den Fahrzeugverkehr gesperrt – mindestens bis zur geplanten Sanierung im Herbst 2026. Geschäftsleute und Anwohner:innen blicken mit Sorge auf die kommenden Monate. Bis die Arbeiten in drei bis vier Jahren abgeschlossen sind, müssen sich die Autofahrer:innen auf neue Routen und längere Fahrzeiten einstellen.

