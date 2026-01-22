Sandaufspülungen gehören an der Nordseeküste zum Alltag. Sie sollen Strände stabilisieren und Deiche schützen. Doch was dabei unter der Wasseroberfläche geschieht, bleibt oft unbeachtet. Die Eingriffe verändern den Meeresboden und greifen in empfindliche Lebensräume ein. Welche Folgen das für Tiere und Pflanzen hat, rückt erst seit Kurzem stärker in den Fokus von Forschung und Küstenschutz.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Lämmerzeit im Neufelderkoog: Hochbetrieb auf dem Familienhof22.01.2026 16:09 Uhr
Zu Beginn des Jahres startet die Lämmerzeit. Auch auf einem Hof im Neufelderkoog (Schleswig-Holstein). Rund die Hälfte der Mutterschafe hat dort bereits gelammt. Seit drei Generationen hält...
Olympische Spiele in Hamburg: So will der Senat die Menschen in der Stadt überzeugen22.01.2026 16:01 Uhr
Olympische Spiele in Hamburg – dieser Traum treibt den Senat erneut an. Doch die Hürden sind bekannt: Beim letzten Versuch lehnten die Hamburger:innen 2015 eine Bewerbung per...
Tarifstreit im öffentlichen Dienst: Streik an Bremer Schulen geht weiter22.01.2026 15:32 Uhr
In Bremen haben am Donnerstag erneut Beschäftigte von Schulen und freien Trägern gestreikt. Dazu aufgerufen hatten die Gewerkschaften Verdi und GEW. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für...
Theaterstück „Mama Odessa“ feiert am Sonntag Premiere in Hamburg22.01.2026 14:55 Uhr
Am Sonntag feiert das Theaterstück „Mama Odessa“ Premiere in den Hamburger Kammerspielen. Die Inszenierung basiert auf dem autobiografisch geprägten Roman von Maxim Biller. Im Mittelpunkt steht Mischa,...
Azubis aus Hasbergen bauen vollautomatischen Wurstgrill als Abschlussprüfung22.01.2026 14:34 Uhr
Gleichmäßig gebräunte Würstchen trotz großem Andrang? Dieser Grillfrage haben sich die Mechatroniker-Azubis Lasse Vogt und Jonas Antweiler aus Hasbergen (Niedersachsen) gestellt. Für ihre Abschlussprüfung in den Amazonen-Werken...
Diese Dinge sind aus dem Alltag verschwunden – Sonderausstellung in Celler Museum22.01.2026 14:32 Uhr
Mit einer Wählscheibe telefonieren oder auf einer Schreibmaschine tippen – Dinge, die heute kaum noch jemand im Alltag nutzt. Genau solchen Gegenständen widmet sich das Bomann-Museum Celle...