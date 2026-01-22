Sandaufspülungen gehören an der Nordseeküste zum Alltag. Sie sollen Strände stabilisieren und Deiche schützen. Doch was dabei unter der Wasseroberfläche geschieht, bleibt oft unbeachtet. Die Eingriffe verändern den Meeresboden und greifen in empfindliche Lebensräume ein. Welche Folgen das für Tiere und Pflanzen hat, rückt erst seit Kurzem stärker in den Fokus von Forschung und Küstenschutz.