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An diesem Wochenende stehen die letzten Spieltage der 1. und 2. Bundesliga an. In der 3. Liga ist der Drops bereits gelutscht – der VfL Osnabrück ist Meister geworden und steigt auf. Für die anderen Vereine in Niedersachsen – also Hannover 96, den VfL Wolfsburg und auch Eintracht Braunschweig – geht es noch um etwas. Die Roten aus der Landeshauptstadt stehen derzeit auf Rang 3 und könnten sogar noch direkt aufsteigen. Der BTSV hat nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz am unteren Tabellenende und könnte somit noch in die Abstiegszone rutschen und die Wölfe stehen eine Liga höher auf Rang 16 und sind damit akut abstiegsbedroht.

SAT.1 REGIONAL-Reporter Uwe Willmann hat mit dem Sportjournalisten Roman Gerth vom Redaktionsnetzwerk Deutschland über die Chancen der niedersächsischen Teams gesprochen.

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