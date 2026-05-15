Die HSV-Frauen mussten zwar im Abstiegskampf zittern, aktuell liegen sie aber auf dem sicheren 12. Tabellenplatz. Am Sonntag bestreiten sie ihr letztes Saisonspiel im Volksparkstadion – gegen die Meisterinnen und DFB Pokal-Siegerinnen vom FC Bayern München. Unterstützung bekommen die HSV Frauen nicht nur von zahlreichen Fans – auch die komplette Mannschaft der Männer feuert ihre Kolleginnen an.