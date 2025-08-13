Nach mehrjährigen Vorbereitungen hat am Mittwoch die Sail 2025 in Bremerhaven (Bremen) offiziell begonnen. Das Windjammer-Festival wurde durch Schirmherr und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) feierlich eröffnet und soll bis Sonntag über eine Million Besuchende in die Seestadt ziehen. Insgesamt machen knapp 200 Schiffe aus 15 Nationen in Bremerhaven fest und laden ein zum Segeltörn oder zur Besichtigung.