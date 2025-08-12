Alle fünf Jahre trifft sich die internationale Segelgemeinschaft in Bremerhaven (Bremen) zur Sail. 2020 musste das Event coronabedingt ausfallen. Ab Mittwoch ist es aber wieder soweit. Fünf Tage lang können Besucher:innen beim großen Stadt- und Hafenfest Schiffe von innen und außen bestaunen und Musik auf mehreren Bühnen erleben.