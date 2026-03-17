Seit dem heutigen Dienstag stehen zwei Eltern in Itzehoe (Schleswig-Holstein) vor Gericht, weil sie ihr Kind zu Tode gehungert haben sollen. Ende September ist ein vier Monate alter Säugling in Brunsbüttel verstorben. Den Eltern wird vorgeworfen, ihre Tochter über einen Monat lang mit zu wenig Nahrung und Flüssigkeit versorgt zu haben. Sie sind wegen Mordes angeklagt.
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Heimlich Frauen auf Toilette in Braunschweig fotografiert – Festnahme17.03.2026 08:30 Uhr
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