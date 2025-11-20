In den Fassaden der Häuser einer Wohnanlage in Bremen-Schwachhausen haben sich tiefe Risse gebildet. Die Wohnungsbaugesellschaft Vonovia legt ihren Mieter:innen nun nahe, umzuziehen. Diese wiederum werfen der Firma vor, zu wenig für die Instandhaltung zu tun.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Geschützt: Mit der Hildesheimer Autobahnpolizei auf Streife20.11.2025 11:11 Uhr
Es gibt keinen Textauszug, da dies ein geschützter Beitrag ist.
Black Friday – Schnäppchen oder Stolperfalle? Der Zoll warnt vor Online-Bestellungen in der Vorweihnachtszeit20.11.2025 10:50 Uhr
Zum Black Friday und in der Vorweihnachtszeit steigt das Paketaufkommen stark an. Der Zoll mahnt: Wer im Ausland bestellt, riskiert nicht nur zusätzliche Abgaben, sondern auch gefälschte...
Heizung seit Monaten defekt: Göttinger Hochhaus-Bewohner wollen Miete halbieren20.11.2025 09:16 Uhr
Wegen der seit Monaten nicht laufenden Heizung in einem Göttinger Hochhauskomplex wollen zahlreiche Bewohner:innen weniger Miete an ihre Vermieter:innen zahlen. Dutzende von ihnen haben am Mittwochabend bei...
Schnee im Harz: Letzte Vorbereitungen für die Wintersaison 2025/202619.11.2025 17:35 Uhr
Die Wintersaison im Harz steht in den Startlöchern, der erste Schnee ist gefallen – und bleibt teilweise liegen. Attraktionen wie zum Beispiel die Wurmbergseilbahn in Braunlage (Niedersachsen)...
Wintereinbruch: Schnee in mehreren Regionen in Schleswig-Holstein19.11.2025 17:32 Uhr
An der Westküste Schleswig-Holsteins hat es am Mittwoch geschneit und teilweise auch im Landesinneren. In Kropp bei Rendsburg war der Winterräumdienst schon im Einsatz. Trübe Aussichten herrschten...
Johanniter-Weihnachtstrucker: Kita-Kinder packen Geschenke für bedürftige Kinder in der Ukraine19.11.2025 15:54 Uhr
Pakete mit Nudeln, Mehl, Seife und auch Schokolade werden bald wieder von den Weihnachtstruckern der Johanniter in Richtung Ukraine gebracht. Mit dieser besonderen Aktion soll bedürftigen Menschen...