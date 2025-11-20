Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

In den Fassaden der Häuser einer Wohnanlage in Bremen-Schwachhausen haben sich tiefe Risse gebildet. Die Wohnungsbaugesellschaft Vonovia legt ihren Mieter:innen nun nahe, umzuziehen. Diese wiederum werfen der Firma vor, zu wenig für die Instandhaltung zu tun.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video12:09 Min.

Geschützt: Mit der Hildesheimer Autobahnpolizei auf Streife 

20.11.2025 11:11 Uhr

Es gibt keinen Textauszug, da dies ein geschützter Beitrag ist.

Black Friday – Schnäppchen oder Stolperfalle? Der Zoll warnt vor Online-Bestellungen in der Vorweihnachtszeit

20.11.2025 10:50 Uhr

Zum Black Friday und in der Vorweihnachtszeit steigt das Paketaufkommen stark an. Der Zoll mahnt: Wer im Ausland bestellt, riskiert nicht nur zusätzliche Abgaben, sondern auch gefälschte...

Heizung seit Monaten defekt: Göttinger Hochhaus-Bewohner wollen Miete halbieren

20.11.2025 09:16 Uhr

Wegen der seit Monaten nicht laufenden Heizung in einem Göttinger Hochhauskomplex wollen zahlreiche Bewohner:innen weniger Miete an ihre Vermieter:innen zahlen. Dutzende von ihnen haben am Mittwochabend bei...

Video02:56 Min.

Schnee im Harz: Letzte Vorbereitungen für die Wintersaison 2025/2026

19.11.2025 17:35 Uhr

Die Wintersaison im Harz steht in den Startlöchern, der erste Schnee ist gefallen – und bleibt teilweise liegen. Attraktionen wie zum Beispiel die Wurmbergseilbahn in Braunlage (Niedersachsen)...

Video02:05 Min.

Wintereinbruch: Schnee in mehreren Regionen in Schleswig-Holstein

19.11.2025 17:32 Uhr

An der Westküste Schleswig-Holsteins hat es am Mittwoch geschneit und teilweise auch im Landesinneren. In Kropp bei Rendsburg war der Winterräumdienst schon im Einsatz. Trübe Aussichten herrschten...

Video03:01 Min.

Johanniter-Weihnachtstrucker: Kita-Kinder packen Geschenke für bedürftige Kinder in der Ukraine

19.11.2025 15:54 Uhr

Pakete mit Nudeln, Mehl, Seife und auch Schokolade werden bald wieder von den Weihnachtstruckern der Johanniter in Richtung Ukraine gebracht. Mit dieser besonderen Aktion soll bedürftigen Menschen...

Zur Startseite