Niedersachsens erfolgreichste Ringer kommen seit Jahren aus dem Ringerverein Hannover. Der Club stellt regelmäßig die Titelträger in fast allen Altersklassen, doch ein Talent sticht besonders heraus. Ali Khalife ist erst 15 Jahre alt und hat in seiner Altersklasse schon so gut wie alles gewonnen. Nun träumt der Jugendliche von der Nationalmannschaft, den Olympischen Spielen und der ganz großen Bühne.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“
Werder Bremen verliert auch mit neuem Trainer Thioune09.02.2026 09:09 Uhr
Neu-Trainer Daniel Thioune bemühte Durchhalteparolen, Sportchef Clemens Fritz war mächtig angefressen. „So, das reicht mir jetzt“, brummte Fritz nach dem 0:1 seiner Bremer beim SC Freiburg in...
Hallenhockey: UHC-Herren sind deutsche Meister09.02.2026 08:32 Uhr
Die Herren vom Uhlenhorster HC sind zum vierten Mal deutscher Hallenhockey-Meister. Die Hamburger gewannen das Finale in Frankfurt/Main mit 5:4 (3:1) gegen den Mannheimer HC. Den Siegtreffer...
Nach Handball-EM: Spieler werden beim THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt gefeiert06.02.2026 17:04 Uhr
Die Handball-Europameisterschaft ist vorbei und die Nationalspieler sind wieder zurück zu ihren Vereinen gestoßen. Im Norden gibt es ordentlich was zu feiern. Beim THW Kiel und bei...
HSV in Heidenheim: Richtungsweisendes Auswärtsspiel für die Rothosen05.02.2026 16:33 Uhr
Am 21. Spieltag wartet auf den HSV eine schwere Aufgabe. Der nächste Gegner heißt 1. FC Heidenheim – ein Team, gegen das sich die Hamburger in der...
Schüler trainieren Medienkompetenz bei Hannover 9605.02.2026 16:05 Uhr
Medien, Nachrichten und Social Media sind ein fester Bestandteil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen in Niedersachsen. Das Projekt Medienbildung des Niedersächsischen Landesinstituts für schulische Qualitätsentwicklung soll...
Werder Bremen erstmals mit neuem Trainer Thioune gegen Freiburg05.02.2026 13:17 Uhr
Am Samstag steht der neue Trainer des SV Werder Bremen, Daniel Thioune, beim Spiel gegen den SC Freiburg erstmals an der Seitenlinie der Norddeutschen. Sein Ziel für...