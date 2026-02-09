Niedersachsens erfolgreichste Ringer kommen seit Jahren aus dem Ringerverein Hannover. Der Club stellt regelmäßig die Titelträger in fast allen Altersklassen, doch ein Talent sticht besonders heraus. Ali Khalife ist erst 15 Jahre alt und hat in seiner Altersklasse schon so gut wie alles gewonnen. Nun träumt der Jugendliche von der Nationalmannschaft, den Olympischen Spielen und der ganz großen Bühne.