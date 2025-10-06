Die Luftwaffe trainiert ab diesem Montag im Rahmen der Übung „Richthofen Shield 2025“ auf dem Bremer Flughafen Starts und Landungen mit mehreren Eurofightern. Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit zivilen Einrichtungen zu stärken und die Verteidigungsfähigkeit im Bündnisfall realitätsnah zu üben.

Drei Tage lang starten und landen die Kampfjets aus Wittmund am Airport Bremen und Münster/Osnabrück. Beide Flughäfen sind logistische Knotenpunkte für die NATO in Europa. Während der Übung ist mit vermehrtem militärischem Flugverkehr über Norddeutschland zu rechnen.