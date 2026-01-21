Reetgedeckte Häuser sind typisch für Norddeutschland. Doch hinter den schönen Dächern steckt viel körperlich anstrengende Arbeit. Die Erntezeit von Reet ist im Winter, wenn es richtig kalt draußen ist. Harald Benett aus Lübeck (Schleswig-Holstein) ist Reetbauer in dritter Generation. Er liebt seine Arbeit und möchte, dass Reet zum Weltkulturerbe ernannt wird.