Viele Menschen wollen grüne und gepflegte Rasen in ihren Gärten, auf Fußballplätzen oder in Parks. Aber was ist, wenn der Rasen wegen Hitze und Trockenheit bald nicht mehr so wie gewohnt wächst? An der Hochschule Osnabrück (Niedersachsen) kümmern sich Forschende genau darum.

Professor Martin Thieme-Hack leitet das Kompetenzzentrum Rasen (KORA) der Hochschule Osnabrück. Er hat vor wenigen Wochen die 1.500 Quadratmeter große Forschungsfläche eröffnet. Zusammen mit seinen Studierenden forscht er dort an Sorten für die immer größer werdende Rasenindustrie, denn die Pflege und Bewässerung des Grüns wird in Zukunft anspruchsvoller.