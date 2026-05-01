Sieben Menschen bei schwerem Unfall im Ammerland verletzt

Wiefelstede (dpa) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Ammerland sind sieben Menschen verletzt worden, mehrere davon schwer. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in Wiefelstede, als eine Autofahrerin beim Abbiegen offenbar ein entgegenkommendes Fahrzeug übersah.

Die Fahrerin eines mit zwei jungen Frauen besetzten Wagens wollte von einer Vorfahrtsstraße nach links in eine Seitenstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen, in dem sich vier Personen befanden, darunter ein Kind. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge umhergeschleudert und stark beschädigt. Zudem wurde eine Radfahrerin in das Unfallgeschehen verwickelt.

Alle sieben Beteiligten erlitten Verletzungen, sechs von ihnen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Beifahrerin des abbiegenden Pkw musste nach Polizeiangaben aufgrund schwerer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Mehrere Rettungswagen und weitere Einsatzkräfte waren an der Unfallstelle im Einsatz. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen blieb die Straße komplett gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Die Polizei nahm Ermittlungen zur genauen Unfallursache auf.