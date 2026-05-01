Radfahrer stürzt Böschung hinab – vor Ertrinken gerettet

Ein Radfahrer ist in die Hunte gestürzt und mit dem Gesicht im Wasser liegen geblieben. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Großenkneten (dpa/lni) –

Ein Radfahrer ist an der Hunte in Großenkneten im Landkreis Oldenburg etwa fünf Meter eine Böschung hinabgestürzt und von Helfern vor dem Ertrinken bewahrt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache fiel der Mann im Ortsteil Sannum in den Fluss, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach Zeugenangaben blieb er zunächst regungslos mit dem Gesicht unter Wasser liegen. Die Radfahrer, die mit ihm zusammen unterwegs waren, rutschten eilig die steile Böschung hinunter und brachten den Bewusstlosen ans Ufer.

Feuerwehr und Rettungsdienst trafen wenig später ein. Der Mann war den Angaben zufolge zwischenzeitlich wieder bei Bewusstsein und klagte über Rückenschmerzen. Er wurde mit Hilfe zweier Leiterteile sowie einer Schleifkorbtrage gesichert und behutsam die Böschung hinaufgezogen. Dann kam er ins Krankenhaus.

Ein Feuerwehrsprecher sagte, der Radfahrer habe großes Glück gehabt, «dass die Ersthelfer so geistesgegenwärtig reagierten und nicht zögerten, sich die Böschung hinunter in das kalte Wasser zu begeben. Nur so konnte ein mögliches Ertrinken des Bewusstlosen verhindert werden».