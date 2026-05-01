Fahrradfahrer von Auto erfasst – lebensgefährlich verletzt

Der lebensgefährlich verletzte Fahrradfahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Hannover lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, erfasste ein Autofahrer den Mann am Nachmittag aus bislang unbekannter Ursache. Der Radfahrer stürzte und sei zunächst nicht ansprechbar gewesen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Im Norden Hannovers ist der Unfallort zur Spurensicherung derzeit noch gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.