Ein Lebensgefühl: Hunderte Oldtimer-Fans beim Käfertreffen

Hannover (dpa) –

Das charakteristische Rasseln des Käfermotors ist allgegenwärtig, seine runden Formen sind es auch: Hunderte Oldtimer-Fans sind beim traditionellen «MaiKäfertreffen» auf dem Messegelände in Hannover zusammengekommen. Auf einem großen Parkplatz konnten Autoliebhaber bei sonnigem Wetter zahllose VW-Käfer, Bullis verschiedenster Generationen und andere Volkswagen-Klassiker begutachten. «Es macht einfach Spaß, die Leute freuen sich, wenn sie die Autos sehen», sagte ein Besucher. «Es ist halt ein Lebensgefühl.»

«Ich mag einfach dieses Flair hier, ich mag die Autos, ich mag die Leute», sagte eine Besucherin. Es sei ein besonderes Gefühl, mit einem so alten Auto zu fahren. Eine andere Besucherin, die mit eigenem Käfer gekommen war, sagte: «Heute Morgen dachte ich: Das Wetter ist so toll, ich fahre los.» Für den alten Käfer bedeutete das eine Fahrt von knapp 100 Kilometern.

Eines der größten Käfertreffen

Es ist bereits das 43. «MaiKäfertreffen» in Hannover. Seit 1983 ist es ein beliebter Treffpunkt, an dem sich Oldtimer-Liebhaber austauschen können. Nach Angaben der Stadt Hannover ist es mittlerweile eines der größten Treffen seiner Art – und traditionell am 1. Mai. Für Bastler gab es einen speziellen Teilemarkt, außerdem gehörte ein Wettbewerb zum Programm, bei dem die schönsten Klassiker prämiert wurden.

Viele Menschen besuchten auch das große Oldtimertreffen auf dem Messegelände in Braunschweig. Mehr als 1.000 Fahrzeuge und rund 10.000 Besucher wurden erwartet. Seit mehr als 40 Jahren organisiert der Braunschweiger Auto-Touren-Club die Veranstaltung – immer am 1. Mai. Zugelassen sind Fahrzeuge aus dem Baujahr 1996 oder älter.