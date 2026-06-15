Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr WM-Auftaktspiel mit 7:1 gegen Curaçao gewonnen. Auf dem Spielbudenplatz an der Reeperbahn in Hamburg war richtig was los beim gemeinschaftlichen WM-Gucken. Die Fans feierten den deutschen Sieg ausgelassen.
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