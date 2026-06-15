Bericht: Hertha und Wolfsburg bei Reese-Transfer einig

Berlin (dpa) –

Der Wechsel von Hertha-Kapitän Fabian Reese zum VfL Wolfsburg rückt einem Medienbericht zufolge immer näher. Nachdem der 28 Jahre alte Offensivspieler bereits mit den Niedersachsen in der vergangenen Woche eine Einigung erzielt habe, berichtet der «Kicker» von einer mündlichen Einigung zwischen den Vereinen. Zuvor hatte Sky über einen bevorstehenden Wechsel berichtet. Als Ablöse werden bis zu acht Millionen Euro genannt.

Der Medizincheck des gebürtigen Kielers, der 2023 ablösefrei von Holstein Kiel an die Spree gewechselt war, steht noch aus. Reese, der mit Hertha in die Bundesliga einziehen wollte, hatte seinen Vertrag bei den Berlinern im vergangenen Sommer bis 2030 verlängert. Nun sieht der Berliner Topscorer, der bereits 13 Spiele mit Schalke 04 in der Bundesliga bestritten hatte, wohl bessere Chancen auf die Rückkehr ins Oberhaus beim Bundesligaabsteiger. Auch die Hertha soll angesichts des Gehalts von Reese und den benötigten Transfereinnahmen an einem Abgang interessiert sein.

Weitere Abgänge möglich

Nach Supertalent Kennet Eichhorn (16), der für rund neun Millionen Euro zu Bayer Leverkusen gewechselt ist, wäre Reese der zweite prominente Verlust. Auch Abgänge weiterer Leistungsträger wie Tjark Ernst sowie Marton Dardai sind durchaus wahrscheinlich und würden dem klammen Hauptstadtclub weiteres Geld für den Umbau des Kaders einbringen.