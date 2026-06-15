Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am heutigen Montag starten im Saarland die Special Olympics. Die nationalen Spiele sind das größte Sportevent für Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung in Deutschland. Mit dabei: ein Sportler aus Niedersachsen. Der 15-jährige Bastian Röwe reitet dort in den Disziplinen Dressur und Geschicklichkeit.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“

Video02:47 Min.

Public Viewing: SAT.1 REGIONAL-Reporter zeigt die besten WM-Spots in Hamburg

12.06.2026 16:30 Uhr

Seit Donnerstag läuft die Fußball-Weltmeisterschaft auf dem amerikanischen Kontinent. Am Sonntag steigt die deutsche Mannschaft mit ihrem ersten Spiel gegen Curaçao ins Turnier ein. Für alle Hamburger...

Video01:52 Min.

Helga Cup 2026: Über 300 Frauen treten bei Segel-Wettbewerb in Hamburg an

12.06.2026 16:06 Uhr

Über 300 Seglerinnen sind an diesem Wochenende auf der Hamburger Alster unterwegs, denn dort findet der Helga Cup statt – Frauen aus verschiedenen Ländern segeln dabei um die...

Video03:21 Min.

Für die WM durch Nordamerika: Bremerhavener planen 4.300-Kilometer-Roadtrip

11.06.2026 16:01 Uhr

Während die meisten Fans die Deutschland-Spiele gemütlich vor dem Fernseher oder beim Public Viewing verfolgen, haben zwei Bremerhavener deutlich größere Pläne. Kai Flathmann und Dennis Jesionek sind...

Video02:33 Min.

Weltrekord im Wingfoil: 20-Jähriger will über 300 Kilometer auf Ostsee zurücklegen

09.06.2026 15:29 Uhr

Malik Humeida ist dabei, einen spektakulären Weltrekord zu brechen. In zwölf Stunden will der Mönkeberger (Schleswig-Holstein) am heutigen Dienstag vor Damp auf der Ostsee über 300 Kilometer...

Video02:00 Min.

Neuer FC St. Pauli-Trainer: Rapp will „laufen, kämpfen, Leidenschaft reinbringen“

08.06.2026 16:47 Uhr

Der FC St Pauli hat einen Nachfolger für Trainer Alexander Blessin gefunden: Marcel Rapp. Der 47-Jährige war fünf Jahre Trainer bei Holstein Kiel. Nach dem Abstieg soll...

Video03:30 Min.

Hip-Hop-Tanz: 11-Jährige aus Schleswig-Holstein ist Deutsche Meisterin

08.06.2026 14:29 Uhr

Die Central Dance Academy in Neustadt ist mit 200 Tänzer:innen eine Hochburg im Hip-Hop-Tanz in Schleswig-Holstein – und eine Schmiede für erfolgreiche Tänzer:innen. Dazu zählt auch die...

Zur Startseite