Transporter-Fahrer stirbt nach Kollision mit Lastwagen

Hinte (dpa) –

Ein 62-jähriger Mann aus Mecklenburg-Vorpommern ist bei einem Verkehrsunfall in Landkreis Aurich in Niedersachsen ums Leben gekommen. Der Transporter-Fahrer sei auf der Bundesstraße 210 zwischen Emden und Georgsheil beim Abbiegen mit einem Lastwagen kollidiert, teilte die Polizei mit. Der Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen starb am Unfallort. Sein 24 Jahre alter Beifahrer erlitt schwere Verletzungen, der 46 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.