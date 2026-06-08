Die Central Dance Academy in Neustadt ist mit 200 Tänzer:innen eine Hochburg im Hip-Hop-Tanz in Schleswig-Holstein – und eine Schmiede für erfolgreiche Tänzer:innen. Dazu zählt auch die elfjährige Melia Osdautaj. Sie gilt als großes Talent im Hip-Hop-Tanz und ist bereits Deutsche Meisterin geworden.
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Darts Gala 2026: Fans feiern Party bei Sportevent in Hildesheim08.06.2026 14:22 Uhr
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RC-Regatta-Segeln: Deutsche Meisterschaften 2026 am Steinhuder Meer05.06.2026 17:09 Uhr
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FC St. Pauli und Alexander Blessin gehen getrennte Wege04.06.2026 13:42 Uhr
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