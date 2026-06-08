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Die Central Dance Academy in Neustadt ist mit 200 Tänzer:innen eine Hochburg im Hip-Hop-Tanz in Schleswig-Holstein – und eine Schmiede für erfolgreiche Tänzer:innen. Dazu zählt auch die elfjährige Melia Osdautaj. Sie gilt als großes Talent im Hip-Hop-Tanz und ist bereits Deutsche Meisterin geworden.

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