Toter im Wald entdeckt – Polizei prüft Hinweise

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem Fund eines toten 27-Jährigen in einem Waldstück im Hamburger Stadtteil Rissen sind über das Wochenende mehrere Hinweise bei der Polizei eingegangen. Diese werden nun von der Fachdienststelle geprüft, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Die Polizei hatte am Freitag ein Foto des 27-Jährigen veröffentlicht. Gesucht werden Menschen, die ihn kannten oder Angaben zu seinem Wohnort, seinem Umfeld oder möglichen Angehörigen machen können.

Zwei Frauen hatten den Mann vergangenen Donnerstag in dem Wald nahe einem Golfplatz gefunden und den Angaben zufolge noch versucht, ihn wiederzubeleben. Rettungskräfte stellten seinen Tod fest. An dem Leichnam waren nach Angaben der Polizei mehrere Verletzungen festgestellt worden. Es besteht der Verdacht, dass der Mann durch äußere Gewalt gestorben ist. Unklar war zunächst auch, ob der Fundort auch der Tatort war.