Beim 4-Nationen-Turnier der weiblichen U20-Nationalmannschaften in Hannover (Niedersachsen) haben sich Deutschland, Spanien, Frankreich und Portugal schon mal für die kommende Weltmeisterschaft in China warm geworfen. Drei Spiele in drei Tagen – ein hartes Programm für die jungen Frauen, aber ein guter Test, wie Trainer Christopher Nordmeyer resümiert. Nach einem Sieg gegen Portugal und einem Unentschieden gegen Frankreich haben die deutschen Talente nur knapp mit einem Tor gegen den amtierenden Weltmeister Spanien verloren – nach einer starken Aufholjagd. Jetzt reist die Mannschaft ins Land der Mitte und will zeigen, dass sie das Zeug hat, nach dem Europameistertitel auch Weltmeister werden zu können.