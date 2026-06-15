Wie Bremer Lehrkräfte ihre Arbeitszeit erfassen sollen

Bremen (dpa) –

Lehrkräfte an neun Schulen im Land Bremen erfassen künftig in einem bundesweiten Pilotprojekt ihre Arbeitszeit. «Das verändert Schule perspektivisch», sagte Bremens Bildungssenator Mark Rackles (SPD). Der Testlauf beginnt nach den Sommerferien, die ersten Schlüsse sollen Ende 2027 oder Anfang 2028 gezogen werden.

Das Projekt solle viele Fragen klären, sagte Rackles. «Darf ich am Wochenende arbeiten oder nicht? Ist die Klassenfahrt ein Thema oder nicht?» Auch strittige Themen wie der Umgang mit Teilzeit, Datenschutz oder Freiraum bei der Gestaltung von Arbeitszeit sollen geklärt werden. «Das tun wir nicht nur für Bremen, sondern das tun wir tatsächlich für alle Länder.»

Wie die Erfassung funktioniert

Die beteiligten Lehrkräfte tragen ihre Arbeitszeit in ein Tool ein, auf das sie am Handy oder am Rechner zugreifen können. Sie sollen Datum, Uhrzeit und ihre Aufgaben vermerken. Zur Auswahl steht etwa «Unterricht», «Coaching» oder «Austausch». Auch Abwesenheiten bei Krankheit oder Urlaub sollen online eingetragen werden.

Die Lehrkräfte sollen ihre Arbeitszeit für ein Schuljahr erfassen. In den ersten Wochen sollen sie sich erst einmal mit dem Tool vertraut machen. In einer zweiten Phase werden sich Projektgruppen die ersten Ergebnisse anschauen, mit besonders belasteten Lehrkräften das Gespräch suchen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen. Gegen Ende des Schuljahres soll sich die Erfassung der Arbeitszeit einspielen.

Erfassung der Arbeitszeit ist verpflichtend

Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts von 2022 müssen alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – also auch Lehrkräfte – ihre Arbeitszeiten vollständig dokumentieren. Bisher wurde diese Vorgabe von keinem Bundesland umgesetzt.