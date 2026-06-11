In Norderstedt im Kreis Segeberg (Schleswig-Holstein) ist es vor wenigen Tagen zu einem Angriff auf ein Pferd gekommen. Ein Unbekannter schoss auf das Tier und traf es an der Brust, während es auf einer Koppel stand. Die Besitzerin des Islandpferdes versorgte die Verletzung und entdeckte dabei ein kleines Projektil, wie es in einem Luftgewehr verwendet wird. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler:innen suchen nun nach Zeug:innen.