Wolkig und windig: Wochenstart im Norden bleibt wechselhaft

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno) –

Die Woche startet im Norden bedeckt und windig. Am Montag ist es zunächst stark bewölkt, bevor sich im Tagesverlauf die Sonne zeigt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, bleibt es bei rund 17 Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein meist trocken. In Richtung Fehmarn muss hingegen mit einzelnen Schauern und kurzen Gewittern gerechnet werden. An den Küsten kann ein starker und böiger Wind aufkommen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern können örtlich Schauer erwartet werden. Nachmittags soll es aufreißen. Von Rügen bis Usedom gibt es eine geringe Gewitterneigung, wobei es zu frischen Windböen kommen kann, vereinzelt auch zu stürmischen Böen im Landesinneren.

Bedeckte Tage zum Wochenstart

Die Nacht auf Dienstag bleibt in allen Regionen überwiegend trocken, aber bewölkt. Die Minimalwerte sinken auf acht bis zehn Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein und etwas mildere Temperaturen in Mecklenburg-Vorpommern. An der Küste weht teils ein frischer und böiger Wind. Der Dienstag verläuft ähnlich wolkig mit zeitweise etwas Sonnenschein und örtlich auch etwas Regen. Die meiste Zeit bleibt es jedoch niederschlagsfrei. Die Höchstwerte klettern auf 15 bis 20 Grad. An der See bleibt es teils böig.

In der Nacht auf Mittwoch können örtlich ein paar Tropfen fallen, überwiegend bleibt es aber bewölkt und trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen zwölf und sieben Grad. In Mecklenburg-Vorpommern kann am Morgen stellenweise Dunst und Nebel aufziehen. Bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 23 Grad wird es am Mittwoch weiterhin bedeckt mit gelegentlichem leichtem Regen.