Im Hamburger Block-Prozess ist am Donnerstag der 54. Verhandlungstag angebrochen. Als Zeuge geladen war ein Mann, der an der mutmaßlichen Entführung der Kinder aus Dänemark nicht beteiligt gewesen sein soll. Er traf die Kinder jedoch kurz nach ihrer Rückkehr im Haus von Christina Block. Dabei handelt es sich um den Kinderpsychologen Stefan Rücker. Er hatte Christina Block während der Trennung von ihren Kindern beraten. Vor Gericht berichtete er unter anderem über das Seelenleben der Kinder. Auch zum Kindsvater machte der Zeuge Aussagen.
Im Hamburger Block-Prozess ist am Donnerstag der 54. Verhandlungstag angebrochen. Als Zeuge geladen war ein Mann, der an der mutmaßlichen Entführung der Kinder aus Dänemark nicht beteiligt gewesen sein soll. Er traf die Kinder jedoch kurz nach ihrer Rückkehr im Haus von Christina Block. Dabei handelt es sich um den Kinderpsychologen Stefan Rücker. Er hatte Christina Block während der Trennung von ihren Kindern beraten. Vor Gericht berichtete er unter anderem über das Seelenleben der Kinder. Auch zum Kindsvater machte der Zeuge Aussagen.