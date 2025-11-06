Im Hamburger Block-Prozess stand am Donnerstag die Steakhouse-Erbin Christina Block vor Gericht. Sie soll die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in Auftrag gegeben haben. Am bereits 20. Verhandlungstag ging es erneut hoch her: Christina Block schweifte zu Sorgerechtsthemen ab und kündigte an, ihren Ex-Mann sowie dessen Anwalt verklagen zu wollen. Außerdem wurden weitere Zeug:innen befragt.