Polizei und Bundespolizei haben am Dienstag einen Großeinsatz in Kiel (Schleswig-Holstein) geübt. Es ging um die Absicherung eines Fanmarsches vom Hauptbahnhof bis zum Holstein-Stadion. Um das Ganze so realitätsnah wie möglich durchzuspielen, wurde Pyrotechnik gezündet, reichlich provoziert und sogar der Angriff auf einen Fan-Bus simuliert.