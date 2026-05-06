Ein Anästhesist am Klinikum Neustadt am Rübenberge (Niedersachsen) soll über Jahre heimlich Kinder und Jugendliche fotografiert haben, während diese betäubt waren. Am heutigen Mittwoch begann der Prozess am Landgericht in Hannover gegen den 52-Jährigen. Dem Angeklagten wird sexueller Missbrauch vorgeworfen. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.