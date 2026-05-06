Einbruchsversuch: Auto fährt in Juweliergeschäft in Bremen

06. Mai 2026

In Bremen haben unbekannte Täter einen Einbruchsversuch in ein Juweliergeschäft unternommen. Nach Angaben der Polizei seien die Täter am Mittwoch gegen 4.00 Uhr morgens mit einem Auto rückwärts in die Glasfront des Juweliers gefahren. Nach aktuellem Kenntnisstand seien keine Gegenstände erbeutet worden, es sei also beim Einbruchsversuch geblieben. Die Täter flüchteten. Nach ihnen werde gefahndet.

Der Tatort am Bremer Steintor sei von der Polizei abgesperrt worden. Es sei auch zu Verkehrsbehinderungen gekommen, weil das Auto Straßenbahngleise blockiert habe. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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