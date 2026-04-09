Die Polizei in Schleswig-Holstein sucht dringend Verstärkung. Damit Interessierte besser wissen, was sie erwartet, gibt es das Programm „Polizei Inside“. Das Angebot richtet sich an alle zwischen 15 und 47 Jahren. Die Polizei möchte sich dabei vielseitig präsentieren: von der Schutzpolizei bis zur Kriminalpolizei. In Kiel-Gaarden waren dieses Mal 14 Teilnehmende dabei und erhielten Einblicke in die Ausrüstung sowie eine Führung durch das Revier.