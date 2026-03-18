Polizei-Großeinsatz: Mann stirbt an Schussverletzungen in Bremen

Polizist:innen und Mitarbeiter:innen der Spurensicherung sind in der Bremer Kornstraße an einem Tatort beschäftigt. Foto: Sebastian Peters/NEWS5/dpa



Bei einer Auseinandersetzung in Bremen ist ein Mann von einer Schusswaffe tödlich verletzt worden. Ein Sprecher erklärte, dass die Polizei am Dienstagabend wegen einer Auseinandersetzung bei der Haltestelle Bremen Huckelriede zwischen mehreren Personen gerufen worden sei. Dabei seien auch Schüsse gefallen.

Zeug:innen der Auseinandersetzung sollen von ungefähr zehn beteiligten Menschen gesprochen haben, wie der Sprecher mitteilte, von denen die Polizei allerdings niemanden mehr habe antreffen können. Die Spurensicherung habe vor Ort Patronenhülsen einer scharfen Schusswaffe sicherstellen können.

Kurze Zeit später sei der Polizei gemeldet worden, dass ein 32-Jähriger mit mehreren Schusswunden von einem Unbekannten in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen. Nun ermittele die Staatsanwaltschaft und die Polizei wegen eines Tötungsdeliktes.

Ein Video zeigte, dass die Polizei mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort war. Die Straße wurde gesperrt, es waren auch Kräfte der Spurensicherung im Einsatz.

SAT.1 REGIONAL/dpa