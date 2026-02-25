Der Zoo in Rotterdam und der Erlebnis-Zoo Hannover (Niedersachsen) haben Nashörner getauscht. Bulle „Kito“ ist in die Niederlande gereist und dafür ist „Nasor“ in Hannover angekommen. Der Tausch ist nicht aus Spaß passiert, sondern für den Artenschutz. Im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms sollen passende Tiere zusammengebracht werden, um die Erhaltung des Östlichen Spitzmaulnashorns zu sichern.