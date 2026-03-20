Spätestens wenn es Richtung Ostern geht, nimmt der Tourismus in Norddeutschland für gewöhnlich Fahrt auf. Aktuell sind aber noch viele Hotelzimmer und Ferienwohnungen in Schleswig-Holstein frei. In Eckernförde beispielsweise macht man sich langsam Sorgen, ob die Besucherströme an Ostern ausbleiben.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Landesfinale von „Jugend debattiert“ in Bremischer Bürgerschaft20.03.2026 16:52 Uhr
Am heutigen Freitag haben Jugendliche in der Bremischen Bürgerschaft Platz genommen, denn dort wurde das Landesfinale von „Jugend debattiert“ ausgetragen. Die Sieger:innen durften sich über den Einzug...
Küsten- und Hochwasserschutz: Niedersachsen investiert 124 Millionen Euro20.03.2026 15:25 Uhr
Das Niedersächsische Umweltministerium hat am Freitag bekanntgegeben, dass in diesem Jahr die Rekordsumme von 124 Millionen Euro in den Küsten- und Hochwasserschutz investiert wird. Dass Hochwasserschutz notwendig...
Großübung „Getex 2026“: Behörden trainieren Terrorabwehr an der Küste19.03.2026 17:30 Uhr
In dieser Woche üben Bundeswehr, Polizei sowie zahlreiche Behörden und Organisationen bundesweit den Ernstfall in Sachen Abwehr von Terroranschlägen. Im Fokus steht vor allem die koordinierte Zusammenarbeit....
Woche der Ausbildung: Niedersachsens Finanzminister besucht Berufsstarter in Salzgitter19.03.2026 17:18 Uhr
Die „Woche der Ausbildung“ läuft gerade. Bei der bundesweiten Aktion sollen junge Menschen bei der Orientierung im Berufsleben unterstützt werden. Am Mittwoch besuchte die Vorstands-Chefin der Agentur...
Kita-Mitarbeitende in Bremen protestieren gegen Kürzungen19.03.2026 17:11 Uhr
Kita-Beschäftigte in Bremen haben am Donnerstag gegen Kürzungen in der frühkindlichen Bildung demonstriert. Statt Einsparungen brauche es dringend Investitionen, um die Qualität der pädagogischen Arbeit zu verbessern....
Krankenhaus Groß-Sand in Hamburg-Wilhelmsburg vor dem Aus19.03.2026 15:16 Uhr
Das Krankenhaus Groß-Sand in Hamburg-Wilhelmsburg schließt. Diese Nachricht verkündete am Mittwoch das Erzbistum Hamburg, das die Klinik betreibt. Für die rund 350 Mitarbeitenden bedeutet das: Sie werden...