Spätestens wenn es Richtung Ostern geht, nimmt der Tourismus in Norddeutschland für gewöhnlich Fahrt auf. Aktuell sind aber noch viele Hotelzimmer und Ferienwohnungen in Schleswig-Holstein frei. In Eckernförde beispielsweise macht man sich langsam Sorgen, ob die Besucherströme an Ostern ausbleiben.