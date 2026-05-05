OMR 2026 in Hamburg gestartet: Klitschko und Emmerich an Tag 1 dabei

05. Mai 2026
Alle Jahre wieder strömen Zehntausende Menschen zur OMR nach Hamburg. Marcus Brandt/dpa

Die Digital- und Onlinemarketingmesse OMR wird heute und morgen wieder Zehntausende Menschen in die Hamburger Messehallen locken. Rund 70.000 Menschen erwarten OMR-Gründer Philipp Westermeyer und sein Team zu dem zweitägigen Branchentreff der Digital- und Marketingszene. 

Wladimir Klitschko und Roland Emmerich

Zu den Höhepunkten am ersten Messetag zählen die Auftritte des ehemaligen Box-Weltmeisters Wladimir Klitschko und von Hollywood-Regisseur Roland Emmerich. Am Mittwoch werden unter anderem Model Heidi Klum und der einstige Football-Star Tom Brady auf der Hauptbühne erwartet. Auch Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz sowie SSIO, Zah1de, Mark Forster und Oli. P. sollen in diesem Jahr dabei sein.

Das OMR-Festival versteht sich als Businessmesse für Macher und Entscheider, die das digitale Marketing für sich nutzen und darin noch besser werden wollen. In diesem Jahr wartet das Digital-Spektakel mit sechs Bühnen, rund 1.000 Ausstellern und 800 Speakern auf.

Influencer-Marketing, E-Commerce und KI

Die wichtigsten Themen sind Influencer-Marketing, E-Commerce und Künstliche Intelligenz (KI). Bei den KI-Themen gehe es mittlerweile vor allem um die Anwendungen, Herausforderungen und Risiken – also praktische und ethische Fragen. Und es sind auch wieder die Chefs und Entscheider internationaler Unternehmen wie Google, Signal, OpenAI, Perplexity, Whoop, Youtube und Spotify dabei.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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