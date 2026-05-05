15-Jährige ermordet? Urteil gegen Sozialarbeiterin erwartet

Göttingen (dpa/lni) –

Nach dem mutmaßlich gewaltsamen Tod eines 15-jährigen Mädchens wird im Mordprozess gegen eine Jugendbetreuerin heute (13.00 Uhr) das Urteil vom Landgericht Göttingen erwartet. Die derzeit in Untersuchungshaft sitzende Deutsche soll das Mädchen laut Anklage am 29. Juni 2025 nahe der Burgruine «Alte Gleichen» in einem abgelegenen Waldstück heimtückisch ermordet haben.

Zum Prozessauftakt im Dezember schwieg die Sozialarbeiterin zunächst. Das Schweigen ihrer Mandantin sei als Abstreiten der Vorwürfe zu verstehen, sagte damals einer der Verteidiger. Der Frau wird vorgeworfen, dem Mädchen unter anderem für einen Suizid typische Schnittverletzungen zugefügt zu haben, um diesen vorzutäuschen. Eine Spaziergängerin fand die 15-Jährige am nächsten Morgen.

Die Staatsanwaltschaft beantragte, die Angeklagte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes zu verurteilen, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Für die Nebenklägerin forderte der Vertreter neben der lebenslangen Strafe auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Die Verteidiger sahen hingegen keinen Mord und wollen eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung zu drei Jahren erreichen.