Diebstahl von Bronzestatuen: Prozess gegen drei Angeklagte

In einem Prozess um gestohlene Kunstobjekte von Friedhöfen müssen sich Eheleute im Alter von 68 und 63 Jahren sowie ein mutmaßlicher Hehler verantworten. (Symbolbild) Jens Kalaene/dpa

Berlin (dpa) –

Nach diversen Diebstählen von Bronzestatuen aus öffentlichen Parks und von Friedhöfen kommt ein Ehepaar heute (9.30 Uhr) vor das Berliner Landgericht. Der 68-Jährige und seine 63 Jahre alte Frau sollen in insgesamt 39 Fällen diverse Kunstobjekte gestohlen oder das Diebesgut von bislang unbekannten Tätern erworben haben. Mitangeklagt wegen gewerbsmäßiger Hehlerei ist ein 56-Jähriger. Er soll gestohlene Skulpturen erworben haben.

Es geht um Taten in der Zeit von 2021 bis 2025. Es sollen unter anderem rund 40 Bronzestatuen und diverse Reliefplatten entwendet worden sein, die meisten davon auf Friedhöfen in Berlin. Betroffen sollen zudem Friedhöfe in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft hat gegen das Ehepaar die Einziehung von Taterlösen in Höhe von rund 362.000 Euro beantragt, gegen den 56-Jährigen die Einziehung von rund 350.000 Euro. Bislang sind 19 Prozesstage bis zum 2. Juli geplant.