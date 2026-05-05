Grau und nass im Norden – Sonne lässt auf sich warten

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Das Wetter im Norden bleibt vorerst grau. Am Dienstag ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im gesamten Norden meist stark bewölkt und teilweise wird es nass. Im Nordwesten Hamburgs und Schleswig-Holsteins kann auch die Sonne scheinen. Die Höchsttemperaturen liegen im ganzen Norden zwischen 11 und 16 Grad.

Wind an der See erwartet

Auch in der Nacht zu Mittwoch bleibt es größtenteils bewölkt. Die Temperaturen sinken in Hamburg und Schleswig-Holstein auf bis zu zwei Grad, in Mecklenburg-Vorpommern auf bis zu sechs Grad. Im ganzen Norden kommt es an der See teilweise zu einem mäßigen oder frischen Nordost- bis Nordwind. Tagsüber bleibt es weiterhin bewölkt und teils regnerisch.

In Teilen Hamburgs und Schleswig-Holsteins ist es heiter bis wolkig und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern auf bis zu 13 Grad.

Am Donnerstag wird es etwas freundlicher und die Sonne lässt sich blicken. Die Regenschirme können größtenteils zu Hause bleiben. Teilweise bleibt es aber stark bewölkt. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 16 Grad.