Hamburg ist auf dem Weg zum Olympia-Referendum am 31. Mai. Während Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) weiterhin in Bürgerforen für die Spiele wirbt, hat sich am Mittwochabend auch die Bürgerschaft mit dem Thema beschäftigt. Angemeldet wurde die Debatte von SPD und Grünen unter dem Titel: „JA zu Hamburgs Zukunft: Olympische und Paralympische Spiele sind eine Chance für alle“. Wie die Regierungskoalition dies begründet und ob die Opposition mitgeht, bleibt eine zentrale Frage.