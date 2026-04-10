Der Ohlsdorfer Parkfriedhof in Hamburg ist der größte der Welt. Um den Friedhof zu öffnen und als Grünfläche und Begegnungsstätte attraktiver zu machen, werden immer wieder neue Konzepte entwickelt. Eine Kapelle des Friedhofs, in der einst Trauerfeiern stattgefunden haben, ist inzwischen beispielsweise eine Kulturkapelle – der historische Bau öffnet sich für Konzerte, Lesungen und Filmabende. Eine andere Kapelle wiederum dient als Raum für Begegnungen.